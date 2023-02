Sci alpino | Sofia Goggia “pungolata” da Brignone e Bassino | si deve costruire la discesa mondiale

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ora tocca a te! Tre giorni di questi Mondiali 2023 di scifanno parte dell’album dei ricordi e le fotografie dei trionfi di Federicae di Marta, rispettivamente nella combinata e nel superG, hanno reso il tutto decisamente piacevole per la squadra italiana presente a Meribel (Francia). Oggi, nel supergigante, la piemontese ha realizzato il suo capolavoro, facendo la differenza lì dove è richiesta capacità di condurre lo sci in curva, facendoli correre e alla grande. L’ha fatto Marta e il sorriso radioso, quasi da stupore, ha suggellato una magica prima volta in questa specialità. Ci aveva già abituato bene, nel day-1,che nella combinazione di velocità (superG) e tecnica (slalom) aveva messo insieme tutti i pezzi del puzzle, andando a prendere quell’oro che mancava alla sua collezione, ...

A Meribel tra le Alpi francesi, dove sono in corso i Campionati mondiali dinumero 47 della storia, l'Italia delle donne su due gare ha già centrato due ori: chapeau! Dopo Federica ...Via libera agli avvisi, che saranno pubblicati nei prossimi giorni, dei corsi regionali per ottenere i titoli di maestro die di maestro di snowboard. L'assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata, ha incontrato il presidente del collegio regionale dei maestri di, Nuccio Fontanarossa, ...

LIVE Sci alpino, SuperG femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: Marta Bassina campionessa del mondo! Video e pagelle OA Sport

Sci alpino, Marta Bassino è una POESIA D'ORO! Campionessa del mondo di superG, capolavoro da artista! OA Sport

Mondiali sci 2023, il SuperG femminile: Bassino medaglia d'oro Sky Sport

Sci alpino, startlist superG Mondiali 2023: programma, orari, tv, streaming, pettorali degli italiani OA Sport

Corsi della Regione Siciliana per maestro di sci alpino e di maestro di snowboard Giornale di Sicilia

Giovedì 9 febbraio (ore 11.30) andrà in scena il superG maschile valido per i Mondiali 2023 di sci alpino. La rassegna iridata entra nel vivo sul pendio di Courchevel (Francia) con la prima gara veloc ...Via libera agli avvisi, che saranno pubblicati nei prossimi giorni, dei corsi regionali per ottenere i titoli di maestro di sci alpino e di maestro di snowboard. L’assessore al Turismo, allo sport e a ...