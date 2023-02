Sci alpino | Sofia Goggia ci scherza su | “Gli ori di Brignone e Bassino mi mettono pressione…”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Un undicesimo posto è stato il riscontro del cronometro pernel superG dei Mondiali 2023 di sci. La campionessa bergamasca è stata autrice di una prova senza luci, commettendo tanti piccoli errori in varie zone del tracciato e facendo fatica soprattutto nella zona del “Sommet du stade” della Roc de Fer a Meribel (Francia). Un supergigante che ha comunque sorriso all’Italia, con il centro di una straordinaria Marta, che si è imposta davanti all’americana Mikaela Shiffrin (+0.11) e alla coppia Cornielia Huetter/Kajsa Vickhoff Lie (+0.33). Nella top-10 ha concluso Federica(+0.55), oro in questa sede nella combinata che ha aperto questa rassegna iridata, mentre Elena Curtoni si è classificata 15ma a 1.01. “Ho disputato un superG solido nel complesso. Ho un po’ di cose ...

Capolavoro di Marta Bassino, oro ai Mondiali di Courchevel/Meribel di. La piemontese chiude il SuperG in 1'28''06, precedendo la statunitense Shiffrin (+0'11) e il duo Lie - Huetter , terze a parimerito a +0''33. Per Bassino, alla prima vittoria in carriera ...Marta entra nella storia dello: l'azzurra è medaglia d'oro nel Super G dei Mondiali di Courchevel / Méribel 2023, la seconda italiana a vincere la specialità nella competizione iridata dopo Isolde Kostner nel 1996 e nel 1997. ...

Sci alpino, Marta Bassino è una POESIA D'ORO! Campionessa del mondo di superG, capolavoro da artista! OA Sport

Calendario sci alpino oggi, Mondiali 2023: orari 8 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani OA Sport

Mondiali sci 2023, SuperG femminile: Bassino oro, argento per Shiffrin Sky Sport

LIVE Sci alpino, SuperG femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: Marta Bassino campionessa del mondo, Italia in vetta al medagliere! OA Sport

Sci alpino, Mondiali 2023: il borsino del superG femminile. Favorite, outsider, speranze di medaglia dell'Italia OA Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...MERIBEL. Altro oro per l'Italia ai Mondiali di sci alpino, ed arriva ancora dalle donne. Marta Bassino ha vinto il SuperG sulle nevi di Meribel, precedendo in 1.28.06 l'americana Mikaela Shiffrin, arg ...