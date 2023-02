Sci alpino | quando torna in gara Marta Bassino? Ancora due gare da medaglia | date | programma | orari | tv

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dopo il successo odierno in superG, restanodueda disputare anella 47ma edizione dei Mondiali di sci, in scena a Meribel (Francia): nella seconda parte della rassegna iridata si disputeranno paralleli e discipline tecniche. Il comparto femminile sarà di scena a Meribel sulla pista “Roc de Fer”, dove si terranno ledi parallelo.disputerà il parallelo individuale, dove è campionessa iridata in carica, con qualificazioni martedì 14 e finali mercoledì 15, ed il gigante giovedì 16. Lediai Mondiali di sci2023 saranno trasmesse in diretta tv su Rai ed Eurosport (palinsesti precisi definiti fino a mercoledì ...

Marta Bassino trionfa nel SuperG ai Mondiali didi Courchevel - Meribel e vince la seconda medaglia d'oro per l'Italia, dopo quella di Federica Brignone in combinata. La sciatrice piemontese si impone con il tempo di 1'28"06 davanti alla ..."La prima vittoria in superG proprio qui ai Mondiali, è incredibile!". Marta Bassino è senza parole dopo il trionfo in superG che regala il secondo oro all'Italia in questi Mondiali di Courchevel e ...

Qualche sassolino se lo è voluto togliere Mikaela Shiffrin al termine della gara di superG, valida per i Mondiali 2023 di sci alpino. La campionessa americana ha ottenuto l’argento, venendo preceduta ...PAGELLE SUPERG FEMMINILE MONDIALI SCI ALPINO 2023 Marta Bassino, 10 e lode: il capolavoro tecnico realizzato nella parte finale della pista rimarrà scolpito indelebile nella storia e nella memoria. La ...