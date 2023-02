Sci alpino | pagelle superG | Marta Bassino delizia | Gut-Behrami delusa | Elena Curtoni in ombra

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)FEMMINILE MONDIALI SCI2023, 10 e lode: il capolavoro tecnico realizzato nella parte finale della pista rimarrà scolpito indelebile nella storia e nella memoria. La piemontese si è letteralmente divorata i curvoni conclusivi ed ha sopperito al notevole distacco accumulato nei primi 23 secondi di gara: lei che non è scorrevole, ha perso fino a mezzo secondo sulle principali avversarie, per poi restituirlo con gli interessi. Non aveva mai vinto in Coppa del Mondo in, anche se spesso ci era andata vicina. Ha scelto il giorno giusto per farlo. Due ori in due Mondiali proiettanotra i miti dello scitricolore. Ma ha solo 26 anni e tante stagioni davanti per continuare a ...