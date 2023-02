Sci alpino | Mondiali Courchevel Méribel 2023 | strepitosa Bassino | è oro nel super-G

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La vincitrice del-G femminile aididi sciè unaMarta. L’azzurra disputa una gara pazzesca, specialmente nella seconda parte, e conquista una storica medaglia d’oro nella rassegna iridata. Concede il bis l’Italia, che dopo il trionfo di pochi giorni fa di Federica Brignone nella combinata, si gode l’impresa della piemontese. Giornata perfetta per, che nonostante qualche centesimo lasciato in avvio sia nella metà finale e taglia il traguardo in 1:28.06. Battuta l’americana Shiffrin, che si riscatta dopo l’errore in combinata ma chiude seconda per 11 centesimi. Completano il podio l’austriaca Huetter e la norvegese Lie, appaiate a 33 ...

Secondo Gigante Fis a Bardonecchia , con ottimi protagonisti dei valdostani Carole Agnelli e Benjamin Alliod , che concludono entrambi in seconda posizione. In campo femminile, recupera due posizioni ...

E' calato il sipario sulla prima prova cronometrata della discesa maschile, valida per i Mondiali 2023 di sci alpino. Sulla pista " L'Eclipse" di Courchevel (Francia), gli atleti presenti al cancellet ...