Sci alpino | Mondiali Courchevel Meribel 2023 | Kilde guida la prima prova della discesa | Innerhofer secondo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Aleksanderlacronometratadeidi scidiche di disputerà domenica. Il norvegese ha fermato il tempo in 1.48.81, ma va registrato lo strepitoso crono di Christof. L’azzurro paga quindici centesimi allo scandinavo e se manterrà questo livello può puntare a un grande risultato. Indietro Krichemayr e Odermatt, gli altri favoriti assoluti. Sulla pista Eclipse Dominik Paris ventitreesimo, Bosca alle sue spalle, Matteo Marsaglia non ha disputato la, molto indietro Casse e Schieder. Venerdì e sabato altre due prove, domani invece la gara del super-G. SportFace.

MERIBEL (FRANCIA) - Secondo oro per l'Italsci femminile ai Mondiali difrancesi. Dopo la vittoria di Federica Brignone nella gara inaugurale, la combinata, arriva il trionfo di Marta Bassino nel superG: sulle nevi di Meribel, la quasi 27enne piemontese si ...Capolavoro di Marta Bassino, oro ai Mondiali di Courchevel/Meribel di. La piemontese chiude il SuperG in 1'28''06, precedendo la statunitense Shiffrin (+0'11) e il duo Lie - Huetter , terze a parimerito a +0''33. Per Bassino, alla prima vittoria in carriera ...

MERIBEL. Altro oro per l'Italia ai Mondiali di sci alpino, ed arriva ancora dalle donne. Marta Bassino ha vinto il SuperG sulle nevi di Meribel, precedendo in 1.28.06 l'americana Mikaela Shiffrin, arg ...