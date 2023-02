Sci alpino | Mikaela Shiffrin si sfoga | “200 domande se avessi paura che finisse come a Pechino 2022!”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Qualche sassolino se lo è voluto togliereal termine della gara di superG, valida per i Mondiali 2023 di sci. La campionessa americana ha ottenuto l’argento, venendo preceduta sulle nevi di Meribel (Francia) solo da una strepitosa Marta Bassino. Per l’Italia si tratta del secondo oro, dopo quello della combinata di Federica Brignone, una prova quest’ultima nella qualeè clamorosamente uscita di scena, a poche porte dal traguardo dello slalom, vedendo sfumare una medaglia che avrebbe potuto essere quella più pregiata. Ecco che, dopo quel riscontro, tanti hanno chiesto ase ci fosse un nesso tra quello accaduto nella prima gara di questi Mondiale e tra ciò che è accaduto alle Olimpiadi Invernali didell’anno scorso, quando la fuoriclasse ...

... sopra mi davano tutte mezzo secondo - ha detto Marta Bassino alla 'Rai' dopo aver vinto la medaglia d'oro in Super - G ai Mondiali didi Courchevel - Meribel - Non è poco da recuperare. E'...... tutte le medaglie vinte Grazie all'oro di Marta Bassino nel SuperG, l'Italia ha conquistato la sua 75medaglia nella storia dei Mondiali di. Una lunga lista che parte da Paula Wiesinger, ...

LIVE Sci alpino, SuperG femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: Marta Bassino campionessa del mondo, Italia in vetta al medagliere! OA Sport

Sci alpino, Sofia Goggia ci scherza su: "Le ragazze mi mettono pressione...Sono fiduciosa per la discesa" OA Sport

Mondiali sci 2023, SuperG femminile: Bassino oro, argento per Shiffrin Sky Sport

Sci alpino, Marta Bassino guida il Dream Team italiano: le 'Fab4' ora vincono anche nei grandi eventi OA Sport

Sci alpino, medaglia storica per Marta Bassino: è campionessa del Mondo in SuperG ilgazzettino.it

Qualche sassolino se lo è voluto togliere Mikaela Shiffrin al termine della gara di superG, valida per i Mondiali 2023 di sci alpino. La campionessa americana ha ottenuto l’argento, venendo preceduta ...Nell’unica stagione in cui ha fatto parte della squadra regionale femminile di sci alpino, per poi approdare subito alla Nazionale C, Marta ha vinto per i colori del Comitato FISI Alpi Occidentali la ...