Sci alpino | Mattia Casse | “Pensavo di andare meglio | ci sarà da combattere”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) E’ andata in archivio la prima prova cronometrata di discesa maschile dei Mondiali 2023 di sci. Sulla pista “Eclypse“, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde ha ottenuto il miglior tempo di 1’48”81, mettendo in mostra le sue eccellenti qualità sui lunghi curvoni del “Mur du Son”. C’è motivo per cui sorridere in casa Italia, visto il sorprendente secondo tempo di Christof Innerhofer. L’altoatesino è stato a livello del forte scandinavo nell’interpretazione del tratto tecnico più complicato, concludendo con un distacco di soli 15 centesimi. Terzo tempo odierno per l’altro norvegese Adrian Sejersted, a 41 centesimi dal connazionale. Più attardati altri nomi pesanti come l’austriaco Vincent Kriechmayr a 1?56 con il 16esimo crono, con l’elvetico Marco Odermatt, 21esimo a 1?79, seguito al 23esimo posto da Dominik Paris. Il campione della Val d’Ultimo è stato autore di ...