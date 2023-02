Sci alpino | Marta Bassino | non è finita qui! Un parallelo con tante assenti e il gigante per continuare a sognare!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Un vero e proprio capolavoro. Si può solo definire così il superG mondiale di, che si è messa al collo la seconda medaglia d’oro iridata della carriera, dopo quella vinta due anni fa nel rocambolescodi Cortina. La piemontese ha faticato nella parte alta di puro scorrimento, perdendo molto dalle dirette avversarie, ma poi ha semplicemente incantato, pennellando le curve nella parte finale come nessun’altra è riuscita a fare. Un successo che ha anche un po’ rotto una maledizione degli ultimi anni per il superG femminile italiano, con le azzurre sempre straordinarie protagoniste in Coppa del Mondo e che poi non riuscivano a ripetersi nei grandi appuntamenti tra scorsi Mondiali ed Olimpiadi. Perè poi la prima vittoria della carriera nella specialità, dimostrazione comunque di quanto la ...