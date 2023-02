Sci alpino | Marta Bassino guida il Dream Team italiano | le ‘Fab4’ ora vincono anche nei grandi eventi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), Federica Brignone, Elena Curtoni e Sofia Goggia: un quartetto che ha già scritto pagine indelebili di storia dello scie continua ad aggiornarla di stagione in stagione. Di queste la più giovane è, 26 anni, mentre le altre hanno già superato le trenta primavere. Parliamo di campionesse forgiate negli anni, che sin da giovanissime lasciavano presagire bagliori di un talento sopraffino, ma hanno avuto bisogno di tempo per trovare la piena e definitiva maturazione, avvenuta per quasi tutte dopo i 25 anni. Un gruppo formidabile, che ha portato oggi Sofia Goggia a fare un audace accostamento a quattrofuoriclasse del tennis: “Siamo le Fab4…“. Il riferimento è a Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ed Andy Murray che, negli anni ’10, hanno ...

Qualche sassolino se lo è voluto togliere Mikaela Shiffrin al termine della gara di superG, valida per i Mondiali 2023 di sci alpino. La campionessa americana ha ottenuto l’argento, venendo preceduta ...Nell’unica stagione in cui ha fatto parte della squadra regionale femminile di sci alpino, per poi approdare subito alla Nazionale C, Marta ha vinto per i colori del Comitato FISI Alpi Occidentali la ...