Sci alpino | Marta Bassino è una POESIA D’ORO! Campionessa del mondo di superG | capolavoro da artista!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) E’ una festa italiana infinita ai Mondiali di sciin corso di svolgimento a Meribel. Dopo l’oro di Federica Brignone in combinata, arriva anche quello diin. Per la piemontese è il secondo titolo iridato della carriera dopo quello in parallelo a Cortina di due anni fa, ma quello di oggi ha un peso specifico diverso anche perchè arrivato in una specialità “classica” della Coppa del. Questa è anche la prima vittoria di sempre perintra World Cup, Mondiali e Olimpiadi. Non poteva certo scegliere momento migliore. Un vero e proprioquello di, che ha semplicemente pennellato dalla seconda metà del tracciato. E’ nella parte finale che ...