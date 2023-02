Sci alpino | Christof Innerhofer | “Le cose funzionano meglio | non vedo l’ora di affrontare le prossime gare”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dopo la combinata di ieri, oggi i Mondiali 2023 di sciproseguono per gli uomini con la prima prova della discesa libera, che vedrà la gara domenica 12: a Courchevel il norvegese Aleksander Aamodt Kilde realizza il miglior tempo in 1’48”81, maè secondo a 0?15. Cosìalla FISI: “Ottime sensazioni, ho trovato subito un buon feeling. Ho sciato bene, pulito, avrei potuto spingere anche di più in alcuni passaggi. Finalmente, dopo anni, ho trovato buone sensazioni. Ho trovato il coraggio di cambiare setup, e la sciata è diversa“. Sci, Mattia Casse: “Pensavo di andare, ci sarà da combattere” L’azzurro è concentrato sul prosieguo dei Mondiali: “Prima occasione nel superG: le buone sensazioni arrivano sempre di più, ...