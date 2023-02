Sci alpino | Christof Innerhofer è secondo nella prima prova di discesa ai Mondiali Paris e Casse non rischiano

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) E’ calato il sipario sullacronometrata dellamaschile, valida per i2023 di sci. Sulla pista ” L’Eclipse” di Courchevel (Francia), gli atleti presenti al cancelletto di partenza hanno preso confidenza con le caratteristiche della neve e del disegno. Un tracciato dove le doti di grande scorrevolezza devono essere abbinate a quelle tecniche, nel saper affrontare i curvoni veloci presenti, senza però perdere in fatto di velocità. In particolare, gli sciatori hanno dovuto curare i seguenti tratti: “Le saut des Jockeys“; “Le trou noir“; “Le mur de la Bux“. Fari puntati sul leader della classifica di specialità in Coppa del Mondo, Aleksander Aamodt Kilde, che va a caccia dell’oro iridato. Lo scandinavo ha siglato il miglior tempo di 1:48.81 davanti a un eccellente ...