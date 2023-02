Sci alpino | Bassino oro nel super-G ai Mondiali | “Sono veramente su di giri | senza parole”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “contenta, felice. Devo realizzare bene,su di, tutto bellissimo. Incredibile, è la mia prima vittoria inG. È! Ho solo pensato a sciare come so, avevo in testa il tracciato, alla fine la differenza la fa spingere in tutte le curve. La medaglia d’oro vinta nel parallelo è stata bella, ma oggi qualcosa di forte e incredibile”. Lo ha detto Martadopo la splendida vittoria della medaglia d’oro nel-G aidi Courchevel Meribel di sci: “È bellissimo,quasicontenta di me stessa e un po’ meravigliata.felice, è anche il ...

Capolavoro di Marta Bassino, oro ai Mondiali di Courchevel/Meribel di. La piemontese chiude il SuperG in 1'28''06, precedendo la statunitense Shiffrin (+0'11) e il duo Lie - Huetter , terze a parimerito a +0''33. Per Bassino, alla prima vittoria in carriera ...Ai microfoni di Rai Sport: "Sono molto contenta, è anche un po' meravigliata per aver fatto davvero tutto ...

E' una festa italiana infinita ai Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento a Meribel. Dopo l'oro di Federica Brignone in combinata, arriva anche quello di Marta Bassino in superG. Per la piemontese