Sci alpinismo | Giulia Murada terza nella Vertical Race! Gachet-Mollaret e Bonnet vincono a Morgins

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Prosegue la Coppa del Mondo di sci2022-2023 in quel di(Region Dents du Midi), in Svizzera: dopo le gare sprint di ieri, concluse con un podio azzurro grazie a(seconda), quest’oggi si sono svolte leRace, in occasione delle quali è arrivato un altro ottimo risultato nel segno del tricolore. Ancora una volta èa piazzare una grande prestazione agguantando il gradino più basso del podio, un’ottimaposizione nell’odiernaRace vinta dalla francese Axelle, con il crono totale di 23’24”. L’azzurra ha tagliato il traguardo con un ritardo di 26? dalla transalpina. Seconda posizione per l’austriaca Sarah Dreier (+14?), ...