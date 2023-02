Scholz | ' Putin non raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina'

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La Germania ha una posizione prudente, lontana dalle fughe in avanti di alri ma senza dubbio non vuole cedere alle pretese di. Il presidente russo Vladimir"non...

Il presidente russo Vladimir"non raggiungerà i suoi obiettivi" in Ucraina né sul "campo di battaglia, né "imponendo un trattato di pace", ha detto detto il cancelliere tedesco, Olaf, ...... Emmanuel Marcon e Olaf. In tarda mattinata Zelensky è arrivato a Downing Street per ...parlamento britannico invocando l'obiettivo di portare dinanzi alla giustizia internazionale Vladimir...

Scholz: "Carri armati o U-Boot Gara tra alleati aiuta Putin" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il secondo principio vuole che non venga assunta "alcuna decisione" tale da rendere la Nato una parte belligerante. "La Nato non è in guerra ...Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto che il presidente russo Vladimir Putin non raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina né sul campo di battaglia, né imponendo un trattato di pace ...