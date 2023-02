Schillaci | dal Cipess 125 | 2 miliardi a Fondo sanitario nazionale

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) "Oggi ilha deliberato il riparto deldel 2022 per complessivi 125e 216 milioni di euro (circa +4rispetto al 2021, ndr), un importante obiettivo ...

... 'che tengono conto finalmente dei nuovi standard che sarebbero dovuti partire nel 2015:2023 ... ha annunciato. Il Cipess ha deliberato anche l'assegnazione delle risorse vincolate per ...ha spiegato che "c'è un maggior stanziamento che è finalizzato a individuare risorse per la copertura di maggior costi connessi all'emergenza Covid, per il completamento delle campagne ...

Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, nella conferenza stampa al termine della seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ...Il Comitato ha anche approvato l’assegnazione alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana per 820 milioni di euro ...