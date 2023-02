(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - Ricchissimo weekend diin giro per il mondo per laitaliana. Sono benle prove di Coppa del Mondo Assoluta in programma nel weekend con ben 76in gara. A Torino l'evento più atteso con la tappa del Grand Prix di fioretto maschile e femminile, circuito d'élite a punteggio raddoppiato. La sciabola si divide tra Varsavia e Tashkent con le prove individuali e a squadre maschili e femminili. A Barcellona la competizione di spada femminile, anche in questo caso sia individuale che a squadre. Al Pala Alpitur di Torino weekend con le due prove di fioretto maschile e femminile per il Grand Prix 2023 “Trofeo Inalpi”. Venerdì 10 parte la qualificazione femminile con l'obiettivo di raggiungere il tabellone principale da 64. Sabato 11 in pedana gli uomini per staccare il pass ...

Salerno . Archiviata la tappa di Tunisi, la Coppa del Mondo di sciabola femminile è pronta a tornare protagonista nella lontana Tashkent, in Uzbekistan. Appuntamento da venerdì 10 a domenica 12 per la ...Napoli . Dopo la trasferta in Tunisia, la Coppa del Mondo di sciabola maschile è pronta a tornare in pedana. Appuntamento nella capitale polacca di Varsavia dal 10 al 12 febbraio per la prova ...

Scherma: Cdm, ricco fine settimana di gare per gli azzurri con cinque armi impegnate La Ragione

Scherma: Cdm sciabola; Samele è argento a Tunisi Agenzia ANSA

Scherma: Cdm sciabola, Samele secondo a Tunisi - sardiniapost SardiniaPost

Scherma, CDM sciabola: Curatoli e compagni a caccia del podio a ... Ottopagine

Scherma, CDM sciabola: Curatoli convocato per la tappa di Varsavia Ottopagine

Weekend ricco di impegni per la scherma italiana ROMA (ITALPRESS) - Ricchissimo weekend di gare in giro per il mondo per la scherma italiana.Si fermano ad un passo dal podio Rossella Fiamingo e Alessandra Bozza, impegnate nel Grand Prix di spada a Doha.