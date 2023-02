Scars Above | disponibile un nuovo gameplay trailer!

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tramite comunicato stampa, Prime Matter ha svelato untrailer di, il titolo di Mad Head Games in arrivo fra pochissime settimane Plaion, ai tempi Koch Media, lo annunciò diverso tempo fa, nel corso di un evento nel giugno 2021 in cui venne resa nota anche l’apertura dell’etichetta Prime Matter, ma ormai siamo davvero vicini al lancio. In arrivo il prossimo 28 febbraio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X S e Xbox One,è un affascinante action adventure sci-fi in terza persona creato dallo sviluppatore serbo Mad Head Games e pubblicato proprio da Prime Matter, ambientato in un misterioso mondo alieno. Tramite comunicato stampa, recentemente Prime Matter e Mad Head Games hanno divulgato untrailer, ...