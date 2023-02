Sbranata da uno squalo a Perth Il biologo | forse ' tradita' dai delfini

Leggi su agi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) AGI - Gli squali sono il terrore dei mari. Così è da sempre nel nostro immaginario. Ma il recente episodio di una sedicenne aggredita da unonel fiume Swan, vicino, nell'Australia occidentale, apre un nuovo inquietante scenario: gli squali possono vivere e attaccarci anche nell'acqua dolce? Ne abbiamo parlato con Flavio Gagliardi,marino e direttore dell'Acquario di Cala Gonone in Sardegna, che prima di tutto invita a ridimensionare l'allarme. “Gli attacchi mortali degli squali in un anno sono pochissimi. Leggevo che uno studio della rivista 'National Geographic' del novembre 2022 afferma che la possibilità di essere aggrediti da unoè una su un milione 748mila casi, mentre la possibilità di morire per una caduta accidentale è una su 218 casi. Addirittura il rischio di morire per la caduta ...