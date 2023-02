Saúl | scartando un possibile titolo

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 02/07/2023 In onda alle 20:31 TEC Simeone, pensando alla prossima partita contro il Celta, ha provato un 4-4-2 in cui l’uomo di Elche occupava la fascia sinistra Lemar e Correa sarebbero i “sacrificati” per la visita a Balaídos Dopo l’ultima battuta d’arresto casalinga contro il Getafe, L’Atlético de Madrid ha già gli occhi puntati sulla prossima partita di campionato. Simeone ha provato l’undici con cui potrebbe formare contro il Celta de Vigo con una novità che spicca su tutte le altre: la presenza diÑíguez. Il centrocampista dell’Elche, fondamentale nell’ultima vittoria in campionato contro l’Osasuna, è passato dall’essere sulla rampa di partenza in inverno ad avere sempre più minuti. Domenica prossima potrebbe anche partire ...