Sapevate che squadra tifa Blanco? Non la indovinereste mai

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)è sicuramente uno dei cantanti più apprezzati e in voga del momento, ma in pochi conoscono laper la quale fa il tifo. Sanremo è uno degli eventi più importanti dell’anno elo sa davvero molto bene dato che l’anno scorso ha vinto l’edizione in coppia con Mahmood, ma purtroppo la sua prima serata del 2023 verrà ricordata per essere stato protagonista di un gesto deprecabile. I problemi tecnici con la sua auricolare l’hanno portato a prendere ripetutamente a calci i fiori e la scenografia del palcoscenico dell’Ariston, con il pubblico che è rimasto attonito. Il cantante rimane comunque uno dei personaggi in assoluto più noti e in voga nello scenario della musica italiana, per questo motivo si è sempre cercato di carpirne gli interessi e le passioni e nonmai qual è la sua ...