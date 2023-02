Santalucia | «Parole Santoriello figlie della nostra cultura»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ledi Giuseppe, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, sul caso. I dettagli Giuseppe, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, ha parlato dellepronunciate dal pmcontro la Juventus.– «È figliapopolare che, quando si parla di calcio, rende tollerabili toni ed eccessi linguistici inaccettabili in tutti in altri ambiti.è un pm e, come tale, non è ricusabile. Il pubblico ministero è una parte nel processo, anche se atipica, perché rappresenta lo Stato. Certo, per gravi ragioni di convenienza i pm hanno il dovere di astenersi. Ma qui parliamo di un’inchiesta importante, che non ...