SANREMO UOMINI - Tutto questo non può essere la realtà' '

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Ma ti immagini sefosse la?”. Già. Così conclude Ultimo la canzone sua. Che, forse unico, s'e' scritto da solo un brano che non è frutto di venti mani come quasi tutti i pastrocchi in gara, proprio come facevano i carabinieri per avvitare la lampadina della famosa barzelletta. E chiaramente sta parlando dimondo qui, che pure noi osserviamo impazziti incrociando le dita che non sia vero, ma è solo una bolla che scoppierà al massimo tra cinque giorni, trascinando via. Carlo Antonelli Mirabolante e funambolico scrittore e giornalista, ha diretto Rolling Stone, Wired e GQ. CARLO ANTONELLI racconta2023 attraverso la prospettiva unica di un esperto di musica, cultura contemporanea, linguaggi digitali, trend trasmediali e stile Come sperato, ...