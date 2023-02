Sanremo | una bimba del coro di Mr Rain non trattiene le lacrime | è il primo pianto del Festival

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tra i look carichi di significato di Chiara Ferragni, il ‘battesimo’ social di Amadeus (che ora ha un proprio profilo Instagram), l’irruenza di Blanco, nella prima serata di2023 il momento più tenero è ildi una bambina delche ha accompagnato il brano “Supereroi” di Mr. La piccola è scoppiata a piangere alla fine del brano, quando Amadeus ha consegnato il tradizionale mazzo al cantante e un fiore a ciascuno degli otto bimbi del“Mitici Angioletti” di Zelo Buon Persico. D’altronde non capita infatti tutti i giorni, soprattutto in tenera età, di salire su un palco importante come quello dell’Ariston. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mr.(@mrofficial) Il ...