Sanremo | seconda serata | è la volta degli eterni “ragazzacci” e della comicità caustica di Angelo Duro

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Archiviato il glamour comunicativoeleganti abiti di Dior, che Chiara Ferragni ha reso ancora più charmant con i suoi sorrisi, le sue performance e la sua spigliatezza sul palco dell’Ariston, lapuntata delnumero 73 si annuncia più o meno nel corsotradizione. E, se nella primaa cantare all’ombra del revival sono stati i redivivi Pooh, stasera sarà il turno del co-conduttore Gianni Morandi a insieme ad altri duesua generazione, gli scatenati Massimo Ranieri e Al Bano, a infiammaredi bel canto, “Nostalgia canaglia” e non solo. L’esibizione delle tre colonne del pop senza età (di cui si fantastica in un futuro non precisato un tour internazionale che li veda insieme alla ribalta) sarà il ...