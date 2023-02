Sanremo | Salvini | ' non l' ho visto e non ascolterò lettera Zelensky | bene che non ci sia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - “Ieri sera non hoil Festival, ero fuori per lavoro. Per molti italiani è un momento complicato, che non ci sia la presenza dinon mi dispiace. Portare la guerra in mezzo ai 'Cugini di Campagna' mi sembra veramente fuori luogo. Io sabato sarò con i miei figli, non penso mi chiedano di ascoltare ladi. Ci guarderemo un film”. Lo ha affermato il vicepremier e segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.