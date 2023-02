Sanremo | Salvini | ' Mattarella ha diritto di svagarsi | Costituzione non va difesa lì'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Se il Capo dello Stato, Sergio, ha scelto di andare al Festival di"hadianche il Presidente della Repubblica. Non penso che laabbia bisogno di esseredal palco di, che è la storia di Morandi e Ruggeri, di Luigi Tenco. Riempire il festival di contenuti extra festival, dalle guerre ad altro, non mi piace. Se c'è qualche causa che va, significa che siamo un Paese indietro". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.