Sanremo | Salvini | ' Egonu grande atleta ma eviti tirata su Italia razzista'

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Paolaè "sportiva,pallavolista, ma spero non venga a fare unaal Festival sull'Paese, perché glini possono avere tanti difetti ma non sono razzisti. È un popolo che accoglie, che allunga la mano a tutti. Mi auguro che glini, che hanno già molti problemi, non si sentano colpevolizzati da chi usa la tv pubblica per fare la morale a qualcuno”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.

'Paola Egonu è una grande sportiva ma spero non venga al Festival dia fare una tirata sull'Italia - paese razzista - commenta ancora- . Gli italiani hanno tanti difetti ma non sono ...

Alla fine, al festival di Sanremo, non ci sarà il videomessaggio di Volodymyr Zelensky: "Non mi è dispiaciuto. Perché portare la guerra tra Blanco, i Cugini di campagna e Ultimo è fuori luogo", ha com ...