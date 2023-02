Sanremo | Roby Facchinetti su Blanco | “Bisognerebbe chiedergli il perché del gesto” Poi commenta il ritorno | “Il Festival per noi è speciale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Non abbiamo visto cosa ha combinatoper cui non possiamo dire assolutamente nulla. Ne abbiamo sentito parlare questa mattina. Illo abbia fattochiederlo a lui. Certo il palcoscenico diè particolare, evoca tanta tensione”. Così il tastierista dei Poohilche ha visto protagonistanella prima serata deldi2023. “Siamo tornati a, che ha sempre rappresentato per noi qualcosa di moltoed evoca la vittoria del 1990 con ‘Uomini soli'”, ha rispostoa una domanda in conferenza stampa a proposito della reunion del gruppo al ...