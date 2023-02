Sanremo ritrova i suoi fasti con la splendida performance dell’inedito trio da brividi | Al Bano | Ranieri e Morandi

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) In tre ricoprono un arco vastissimo e prezioso del patrimonio musicale nostrano. Milioni di dischi venduti, decine di Festival e concorsi vinti, migliaia di concerti alle spalle, e milioni di chilometri percorsi in giro per il mondo. Ed eccoli Al(classe 1943), Massimo(1951)), e Gianni(1944), per la prima volta insul palco del Teatro Ariston di, a rinverdire i loro maggiori successi davanti ad una platea in visibilio. La grinta è immutata nel tempo, il sound – ‘rinfrescato’ dagli eccellenti musicisti dell’Orchestra – è di quelli coinvolgenti: insomma, una pregevole parentesi storica che, oltre a riaffermare la bontà della musica destinata a non morire mai, spiega come mai oggi – complice l’irrequietezza dei social – per qualsiasi giovane debuttante è pressoché ...