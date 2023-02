Sanremo | prima serata | i 4 abiti della Ferragni e il loro significato

Leggi su dilei

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Che Chiarastupisse per la scelta degli outfit di, nessuno aveva dubbi. D’altronde, diventata famosa come influencer di moda, grazie a un blog di moda, e vivendo di quello, glinon potevano che essere la sua carta vincente. Ma Chiara ha deciso di stupire ancora di più, scegliendo (anzi, creando con Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior) deglicon une un intento ben preciso. Un appello contro l’odio, gli stereotipi, la violenza verbale e per la libertà di poter vivere e disporre del proprio corpo in assoluta libertà. Sono così nati Il vestito manifesto, portatore di un messaggio sociale, ben evidenziato dalla frase ricamata sulla stola: “Pensati libera”, tratta da un’opera di Claire Fontaine e rivolta a tutte le donne affinché possano sentirsi libere ...