Sanremo | Pieraccioni e l' ironia su Blanco | ' Vieni a potarmi una siepe'

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Leonardofasu Instagram su, che durante la sua performance aha devastato i fiori presenti sul palco perché non riusciva a sentirsi in cuffia. La storia su ...

Il fuori programma di Blanco, che per un problema tecnico all'audio ha 'devastato' i fiori sul palco di, ha generato una pioggia di critiche e commenti. Ma c'è chi come Leonardoci scherza ...La storia su Instagram 'Senti Blanco, io c'ho da potare una siepe, se puoi venire domani mattina...' dice ridendo. Blanco, il sindaco di: 'Se uno fa una cazzata basta chiedere ...

Blanco a Sanremo 2023, l'ironia di Pieraccioni: “C'ho da potare una siepe” LA NAZIONE

Sanremo, Pieraccioni chiama Blanco a casa sua: "Avrei una siepe da potare" FirenzeToday

Sanremo 2023, la proposta ironica di Pieraccioni a Blanco: 'Se non hai da fare, vieni a potarmi la siepe' Repubblica TV

Le reazioni allo sfogo di Blanco a Sanremo: l'ironia di Pieraccioni e Gassmann. La voce fuori dal coro di Roc… la Repubblica

Sanremo, l'ironia di Pieraccioni: «Blanco vieni, c’ho da potare una siepe...» Gazzetta del Sud

Blanco rompe il silenzio dopo le rose distrutte a Sanremo e chiede scusa pubblicando una canzone su Instagram: il testo di "Ariston" ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...