Sanremo parte con Mattarella | Benigni e l' abito-slogan di Ferragni

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Storico inizio per la 73esima edizione del Festival di: il presidente della Repubblica, Sergio, è giunto all'Ariston all'inizio della serata e ha assistito a un lungo monologo di Robertodedicato alla Costituzione, in occasione del 75esimo anniversario.è stato accolto da una lunga standing ovation, poi Gianni Morandi ha cantato l'inno d'Italia accompagnato dal pubblico, compreso il capo dello Stato. "Averla qui con noi - ha detto Amadeus - in questo teatro testimonia ancora una volta la sua vicinanza al mondo della cultura e della musica. Quest'anno ricorre il 75esimo anniversario della Costituzione di cui lei è il nostro amato garante". Poi "a rappresentare l'altissimo valore delle sue pagine" Amadeus ha chiamato sul palco Roberto. L'attore ha salutato ...