Sanremo | Minghi | “Blanco? Pessima educazione Quando accadde a me…”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Se la reazione difosse stata come quella di Amedeonon staremo qui a parlare di rose prese a calci, inciviltà e cattiva1996. Il noto cantautore fu protagonista di un episodio simile a quello accaduto al giovane artista bresciano, che però risolse con un semplice “mi dispiace” rivolto al pubblico, nonostante il problema tecnico non dipendesse da lui. Con l’Amadeus di allora, Pippo Baudo, che torna sul palco tranquillizzando l’autore di Vattene amore: “Adesso aggiustiamo tutto.” Pochi minuti dopo l’intervento dei tecniciriprende a cantare il suo pezzo come se niente fosse., che ne pensa del comportamento di? Non è stata una bella cosa, è mancata un po’ dicivica in ...