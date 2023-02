Sanremo | Matteo Bassetti contro Blanco | «Spettacolo schifoso Fategli fare un test tossicologico»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La performance inaspettata di, che ha interrotto la sua esibizione per prendere a calci i fiori sul palco dell’Ariston nel corso della prima serata del Festival di, non sembra aver riscosso particolare simpatia nel pubblico. Sia in quello presente fisicamente alla serata inaugurale della kermesse musicale, sia in quello che da casa ha assistito la scena e ha voluto commentarla sui social. Tra loro, c’è anche il virologo, che su Facebook non ha risparmiato dure parole di biasimo nei confronti del cantante. «Che schifo lodistanotte al Festival di. Mi auguro che chi lo ha fatto salire su quel palco chieda scusa a tutti gli italiani», ha scritto in un messaggio pubblicato sul suo profilo social personale. Per poi ...