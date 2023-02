Sanremo | la classifica non piace ad Anna Oxa | Analfabeti funzionali Ecco il testo di Sali Canto dell’anima

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Uno degli argomenti su cui si sparge l’ironia sanremese sui social in queste ore è una comunicazione sull'"smo funzionale " diffusa da Oxarte e condivisa daOxa , ultima in...

leggi anche2023, la guida:, orari, cantanti e ospiti Chi è Massimo Ranieri Massimo Ranieri è cresciuto nel quartiere Pallonetto a Napoli, in condizioni relativamente umili. Inizia ...2023 prima serata: show Benigni, Ferragni e gli abiti - manifesto. Prima

La classifica provvisoria della prima serata di Sanremo 2023. Mengoni in testa la Repubblica

Sanremo 2023, dall'ovazione per Mattarella alla furia di Blanco. Mengoni guida la classifica - Segui la diretta dall'Ariston - Segui la diretta dall'Ariston RaiNews

Sanremo 2023, diretta prima serata. Mengoni primo in classifica. Blanco devasta il palco e viene fischiato. La ilmessaggero.it

Sanremo 2023, Anna Oxa la reazione furiosa alla classifica: "Analfabeti funzionali" Today.it

L'ordine dei primi 14 cantanti in gara: Mr.Rain in testa grazie al bonus per un coro di bambini, Ultimo si piazza, ironicamente, ultimo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA E ORDINE DI INGRESSO DEI CANTANTI 8 FEBBRAIO Il programma di Sanremo 2023 giorno per giorno: ospiti, cantanti, conduttrici – Tutti i vincitori e l’a ...