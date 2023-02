Sanremo | il monologo intriso di vittimismo e autocelebrazione di diavolina87 sul palco più prestigioso della tv

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Chiara Ferragni a(foto AGI per Rai) L’imperante monologhismo, già difficilmente comprensibile, è diventato indigesto. Ci voleva Chiara Ferragni per raggiungere il punto più basso di cui la televisione italiana abbia memoria. Certo, mancano ancora quattro puntate ma, almeno, c’è una flebile speranza, non foss’altro che per la presenza di una mente brillante come quellaFagnani, prevista per questa sera. E invece, nella premiere di2023, ci tocca ildi una “bimbaminkia69? qualsiasi, un “manuale” perfetto per l’adolescente ormonoso/a che attende con ansia la prossima “rivista teen del kuore”. Un soliloquio di rara povertà lessicale,di, che sembra avere come obiettivo il raggiungimento del consenso universale. Una lettera indirizzata ...