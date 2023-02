Sanremo | Drusilla e Pegah portano sul palco l' Iran dei diritti negati**

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Sanremo, 8 feb. (Adnkronos) - "Innon mi sarei potuta truccare, mi avrebbero arrestato. Per poter ballare per strada si rischiano fino a 10 anni di carcere. Inè proibito baciarsi, e si paga con la vita il desiderio di esprimere la propria femminilità. Più di 20 mln di persone sotto la soglia della povertà. Inchi è omosessuale rischia l'impiccagione".Foer eMoshir Poursuldi Sanremo l'deinegati. L'artista en travesti e l'attivista italiana di originiiane hanno offerto al pubblico del festival un intenso momento accendendo i riflettori suie le libertà negate nel Paese e sulla situazione delle donneiane, da ...

Insieme a lei arriva sul palco Drusilla Foer, che l'anno scorso era stata co - conduttrice del ... Irromperà sul palco dell'Ariston con Pegah, una ragazza italo - iraniana. Leggeranno una lettera sui diritti negati nel fantomatico Paese ...

L'attivista italo-iraniana Pegah Moshir Pour, con Drusilla Foer, ha parlato di come si vive in Iran e della rivoluzione iraniana.