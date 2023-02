Sanremo | Colla Zio show | l' inedito ' La palma' in sa

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Performance a sorpresa deiZio , in sala stampa a. Il gruppo milanese nato nel 2019, è salito sul palco la prima sera con la canzone 'Non mi va' ottenendo un lusinghiero settimo posto, ...

Roma, 08 febbraio 2023 L'energia e l'allegria deiZio in conferenza stampa ache hanno cantato un brano inedito. Ecco il video.Performance a sorpresa deiZio , in sala stampa a. Il gruppo milanese nato nel 2019, è salito sul palco la prima sera con la canzone 'Non mi va' ottenendo un lusinghiero settimo posto, dunque a metà classifica. '...

Colla Zio, testo e significato Non mi va: canzone di Sanremo 2023 ilmessaggero.it

Chi sono i Colla zio, il gruppo musicale in gara a Sanremo 2023 Fanpage.it

Sanremo, Colla Zio show: l'inedito "La palma" in sala stampa - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Sanremo 2023, prima serata. L'esibizione dei Colla Zio con “Non mi va” RaiNews

Sanremo, i Colla Zio cantano un inedito in conferenza stampa AGI - Agenzia Italia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...(Adnkronos) - Un fuori programma spontaneo, cantato all impronta con intreccio di voci accompagnato solo da una chitarra. Un regalo dei Colla Zio ai giornalisti in sala stampa al termine ...