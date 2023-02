Tre leoni sul palco dell'Ariston nella seconda serata del Festival di. Sono Gianni Morandi, Massimo Ranieri e, che danno vita a un medley dei loro più grandi successi che infiamma il pubblico. Al termine dell'esibizione, che il prossimo 20 maggio ...... prima di salutare il pubblico, però,ha voluto replicare le flessioni che tante volte ha fatto sul palco dell'Ariston per celebrare il suo legame con il Festival di( LO SPECIALE ). ...

Sanremo, diretta seconda serata. Morandi, Al Bano e Ranieri, omaggio a Bindi. Francesca Fagnani, il look che f ilmessaggero.it

Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi: tre super ospiti alla seconda serata di Sanremo la Repubblica

Sanremo, Albano fa le flessioni sul palco La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, trionfo del trio argento della musica italiana: Al Bano, Ranieri e Morandi emozionano il pubblico dell ... Open

Il nostro concerto, testo della canzone cantata da Al Bano, Ranieri e Morandi a Sanremo Sky Tg24

La scaletta della seconda serata: i 14 big. Stasera inizia Will e si chiude la gara con Paola & Chiara. LA DIRETTA DELLA SECONDA SERATA DEL FESTIVAL. (RICARICA LA PAGINA, PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIV ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...