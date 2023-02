Sanremo al via con Mattarella | Benigni | Ferragni Blanco distrugge fiori

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)(ITALPRESS) – La prima serata del festival diriserva un fuori programma quando, tornato sul palco poco dopo la mezzanotte, per presentare il suo nuovo singolo “L'isola delle rose”,le rose sul palco perchè, afferma, “non mi sentivo in cuffia e ho voluto lo stesso divertirmi”. “Era dai tempi di Bugo e Morgan che non vivevo qualcosa di simile”, commenta Amadeus.Ad aprire la serata è un minuto di silenzio per le vittime del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria, il saluto al presidente della Repubblicaomaggiato dall'inno d'Italia intonato da Gianni Morandi che invita il pubblico a unirsi a lui. Ancora prima dell'inizio della gara, Roberto, non prima di aver ironizzato sulla longevità all'Ariston di Amadeus (“Le faccio notare ...