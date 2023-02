Sanremo 2023 | tutti i look e i nostri voti della seconda serata del Festival

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Una grande sorpresa già dai primi minutipuntata di: la co conduttrice Francesca Fagnani fa il suo debutto in una creazione couture che la proietta per direttissima nell'empireo del glamour dell'Ariston

Al bano ha ricevuto un dono speciale durante la seconda serata del Festival di. Il prossimo maggio il cantante compirà 80 anni: '40 volte 20 anni', ha detto Amadeus facendo entrare sul palco dell'Ariston quattro torte per festeggiare tutti insieme (in anticipo di qualche ...Una serie tv che si preannuncia già attesissima, complice anche l'ospitata del protagonista sul palco del Festival di, dove ha avuto modo di "ingolosire" il pubblico su quello che succederà ...

Pagelle Sanremo 2023 seconda serata: i voti a canzoni, cantanti e ospiti Corriere della Sera

Sanremo 2023, la battuta sul Napoli del bambino sul palco che umilia Amadeus: “A -13 fa freddo…” Corriere dello Sport

Sanremo 2023, seconda serata: scaletta ospiti e cantanti la Repubblica

Sanremo 2023, la scaletta della seconda serata di oggi, mercoledì 8 febbraio La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, le pagelle della prima serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Il Festival di Sanremo 2023 continua con la seconda serata del mercoledì e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto ...Mario Di Leva rivolgendosi ad Amadeus non trattiene una battuta e dice: “Ma a -13 fa freddo” Ovviamente riferendosi ai punti di svantaggio che l’Inter ha in classifica di Serie A rispetto al Napoli.