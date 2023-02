Sanremo 2023 | tutti contro Blanco ma Toti | “Dagli errori può nascere un fiore!”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) – Liguri (e non solo) in rivoltail gesto diche ieri a tarda sera, infuriato per problemi tecnici, ha distrutto a calci gli addobbi floreali che adornavano il palco dell’Ariston. Il presidente della Regione Liguria Giovanni, su Twitter si rivolge direttamente al cantante: “Nessuno tocchi i fiori di! Caro, dietro alla scenografia di fiori che ieri sera hai distrutto con leggerezza ci sono la storia di una città intera e l’intenso lavoro dei nostri floricoltori. Per questo – rilancia però– ti voglio invitare a visitare le nostre serre. Potrai vedere con i tuoi occhi lo straordinario impegno e l’eccellenza dei professionisti che portano avanti una tradizione che è diventata patrimonio internazionale e fa parte del Dna della Liguria ...