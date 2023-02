Sanremo 2023 | Tananai | “Vivo molto più serenamente questo Festival”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Seconda esperienza per l’artista sul palco dell’Ariston Dall’ultimo posto dello scorso anno aBis.ci riprova: “Ho preso più consapevolezza della mia struttura canora e non solo”, lo garantisce lui stesso. Ironico, sempre sorridente in uno dei primi incontri con la Stampa, dalla Liguria,si racconta in vista della sua esibizione di questa sera. Leggi anche:, chi è il padre di Grignani citato nella sua canzone Sarà in gara con Tango dopo un anno di tour sold out e dopo l’ultimo album e i tanti dischi d’oro. “Mi approccio ain maniera più serena rispetto all’anno scorso: se ho capito una cosa è chepalco è imprevedibile, ho fatto pace con ciò e preso coscienza di, so che mi devo aspettare ...