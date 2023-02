Sanremo 2023 | standing e lacrime per il trio Al Bano-Morandi-Ranieri

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) –ovation a più riprese, cori e commozione per la prima volta insieme sul palco di Gianni, Massimoe Alsul palco dell’Ariston per la seconda serata di. Un set di circa 30 minuti, in cui le tre colonne della canzone italiana omaggiano i rispettivi repertori ma celebrano anche gli 80 anni di Al(che li compirà a maggio, “oggi facciamo le prove generali”) e dedicano un tributo a Umberto Bindi. Il set si apre conin galleria che canta ‘In ginocchio da te’. Subito dopodalla platea canta ‘Vent’anni’. A seguire Alentra dalle scale sul palco e canta ‘Nel sole’. Poi Amadeus eaccolgono l’intero ...