Sanremo 2023 | Selvaggia Lucarelli e il monologo di Chiara Ferragni | “Ha un orizzonte emotivo e culturale che non va oltre le sue ciabatte”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)attacca ildiA quasi 24 ore di distanza e dopo essersi limitata a qualche frecciatina social,ha commentato ildiandato in scena nella prima puntata del Festival di, in onda su Rai 1 nella serata di martedì 7 febbraio. La giornalista, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, non ha lesinato critiche nei confronti dell’influencer di ciò che ha detto sul palco dell’Ariston. “Quando mi hanno detto -molto prima che lo disse- che il...