Sanremo 2023 | seconda serata | ordine di uscita cantanti e ospiti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Al via ladel Festival di, ecco l’didi. Una scaletta che deve ancora essere resa nota nel dettaglio, ma conosciamo già in chesi presenteranno gli artisti in gara, 14, a completare il computo complessivo delle 28 canzoni. Allora ecco di seguito l’dicompleto di stasera, mercoledì 8 febbraio, nellasul palco dell’Ariston della storica kermesse canora, per quanto riguarda iin gara. Gli, canori e non, si esibiranno in unancora da ufficializzare e che Sportface vi proporrà ...