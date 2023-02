Sanremo 2023 | scaletta seconda serata in ordine di uscita e ospiti

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Stasera, 8 febbraio, proseguirà il Festival di, che andrà in onda fino all’11 febbraio, in diretta dal Teatro Ariston di. La kermesse sarà condotta da Amadeus, al quarto anno al timone del Festival, anche come direttore artistico. Al suo fianco un altro grande ex conduttore: Gianni Morandi, presente per tutte e cinque le serate. Questavedrà anche la presenza della conduttrice Francesca Fagnani. Tanti glidella: Al Bano e Massimo Ranieri, che si esibiranno anche con Gianni Morandi, il comico Angelo Duro, l’attore Francesco Arca e il celebre gruppo Black Eyed Peas. In totale, come abbiamo avuto modo di dire, avremo 28 artisti in gara, 6 dei quali provenienti da ...