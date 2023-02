Sanremo 2023 | promossi e rimandati della prima serata

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Unasenza fuochi d’artificio, ma portata a casa egregiamente da Amadeus Ci siamo divertiti anche noi a dare i voti ai partecipanti alladi, fra(nessun bocciato) svettano Marco Mengoni e il padrone di casa, Amadeus. Anna Oxa: 6.5. Grande Voce, meno l’esecuzione. Gianmaria: 5. Non sei tu, siamo noi che non ti abbiamo capito. Mr. Rain: 6,5. Ci hai fatto tornare liceali con quella similitudine degli angeli che possono volare solo abbracciati. Mahmood e Blanco: 7. Esibizione impeccabile. Messi vicino senza cantare sembrano, però, gioia e tristezza del film Pixar “Inside Out”. Marco Mengoni: 8. Siamo ancora in mood liceo dall’esibizione di Mr. Rain. Lui è il primoclasse, ma ...